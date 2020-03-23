Самолеты с российскими военными медиками прибыли в Италию

Семь военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими военными специалистами прибыли на аэродром под Римом для борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Седьмой борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии "Пратика-ди-Маре" (30 километров юго-западнее Рима)», — говорится в сообщении.

Российских военных встретил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Самолеты, оборудование и техника промаркированы стикерами в форме сердец с надписями «Из России с любовью» на русском, английском и итальянском языках.

Борты ВКС России доставили в Италию около 100 военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Они приступят к работе после уточнения районов их действий итальянской стороной.