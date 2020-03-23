Число заболевших коронавирусом Красноярске увеличилось до шести

Шестеро красноярцев заражены коронавирусом, еще двое ждут анализов, пациенты переносят болезнь в легкой форме, сообщает Минздрав края.

По данным на утро понедельника, в стационаре находится шесть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, два пациента с положительным результатом теста ожидают результата анализа из лаборатории «Вектора» в Новосибирске. Пациенты посещали Австрию, Германию, Испанию.

«Болезнь протекает в не тяжелой форме, пациенты находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории края. Ведётся работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию», — говорится в сообщении.

Под непрерывным медицинским наблюдением территориальных поликлиник края находится 3,8 тысяч человек, за последние сутки наблюдаемых стало больше на 1,4 тысячи человек.