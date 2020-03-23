НАВЕРХ

Число заболевших коронавирусом Красноярске увеличилось до шести

Источник:
Sibnet.ru
270 0
Фото: © Sibnet.ru

Шестеро красноярцев заражены коронавирусом, еще двое ждут анализов, пациенты переносят болезнь в легкой форме, сообщает Минздрав края.

По данным на утро понедельника, в стационаре находится шесть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, два пациента с положительным результатом теста ожидают результата анализа из лаборатории «Вектора» в Новосибирске. Пациенты посещали Австрию, Германию, Испанию.

«Болезнь протекает в не тяжелой форме, пациенты находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории края. Ведётся работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию», — говорится в сообщении.

Под непрерывным медицинским наблюдением территориальных поликлиник края находится 3,8 тысяч человек, за последние сутки наблюдаемых стало больше на 1,4 тысячи человек.

Тема: Распространение коронавируса
Патриарх Кирилл увидел милость Божию в коронавирусе
«Почта России» прекратила прием международных посылок
Магазины Забайкалья закупили гречки на два месяца
Ученые из Бурятии попросили денег на новый тест по коронавирусу
смотреть все
Красноярск #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Власти сообщили еще о 71 случае заражения в России
•
Собянин обязал пожилых и больных москвичей изолироваться
•
Патриарх Кирилл увидел милость Божию в коронавирусе
•
«Почта России» прекратила прием международных посылок
Подробности
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
Как это работает
•
Лучшие витамины весной: печень и лук
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
НОВОСТИ СИБИРИ
Наборы для паникеров начали продавать на Алтае
Сибирь 23.03.2020 16:12
Магазины Забайкалья закупили гречки на два месяца
Сибирь 23.03.2020 15:13
Енот застрял на березе под Новосибирском. ВИДЕО
Сибирь 23.03.2020 14:55
Сильный ветер принесет похолодание в Восточную Сибирь
Сибирь 23.03.2020 13:47
Самое популярное
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
38163
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
20141
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
19694
Лукьяненко бесплатно отдал читателям новую книгу
10756
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Власти сообщили еще о 71 случае заражения в России
•
Собянин обязал пожилых и больных москвичей изолироваться
•
Патриарх Кирилл увидел милость Божию в коронавирусе
•
«Почта России» прекратила прием международных посылок
Подробности
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Курс доллара подскочил выше 80 рублей
172
Путин приказал перебросить в Италию бригады военных вирусологов
92
Кремль отказался считать новую цену на нефть катастрофой
89
Российская нефть обвалилась до 19 долларов за баррель
72
Путин наградил Лаврова звездой Героя Труда
53