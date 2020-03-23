Сибирские ученые испытают гибридный двигатель для авиации

Ученые Новосибирска и Уфы испытают гибридный двигатель для нового исследовательского проекта «Электролет СУ-2020» к 2021 году, сообщил директор Сибирского научно-исследовательского института авиастроения (СибНИА) имени Чаплыгина Владимир Барсук.

«Электролет СУ-2020» — государственный научно-исследовательский проект по созданию самолетов с гибридными силовыми установками (ГСУ), существенно сокращающими расход топлива и вредных выбросов.

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«Испытания будут проводиться в 2021-2023 годах, это долгая программа. Мы испытываем моторы, которые строит Центральный институт авиационных моторов. Дальше мы передадим сведения, которые будут получены в летном эксперименте. Институт все оценит и примет решение, насколько целесообразно и эффективно использование подобных инженерных решений»,— цитирует ТАСС Барсука.

В ноябре 2019 года инженеры СибНИА успешно испытали созданный ими генератор для питания гибридных силовых установок. В марте ученые из Новосибирска и сотрудники Уфимского государственного авиационного технического университета приступили к оборудованию данного генератора для самолета Як-40.

Як-40 будет основной демонстрационной моделью электролета. Затем сотрудникам СибНИА предстоит провести летный эксперимент для исследования эффективности работы силовых установок в полете.