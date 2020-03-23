НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Сибирские ученые испытают гибридный двигатель для авиации

Источник:
Sibnet.ru
281 0
Фото: © Sibnet.ru

Ученые Новосибирска и Уфы испытают гибридный двигатель для нового исследовательского проекта «Электролет СУ-2020» к 2021 году, сообщил директор Сибирского научно-исследовательского института авиастроения (СибНИА) имени Чаплыгина Владимир Барсук.

«Электролет СУ-2020» — государственный научно-исследовательский проект по созданию самолетов с гибридными силовыми установками (ГСУ), существенно сокращающими расход топлива и вредных выбросов.

#Техника
Новому «Кукурузнику» обеспечат российские комплектующие

«Испытания будут проводиться в 2021-2023 годах, это долгая программа. Мы испытываем моторы, которые строит Центральный институт авиационных моторов. Дальше мы передадим сведения, которые будут получены в летном эксперименте. Институт все оценит и примет решение, насколько целесообразно и эффективно использование подобных инженерных решений»,— цитирует ТАСС Барсука.

В ноябре 2019 года инженеры СибНИА успешно испытали созданный ими генератор для питания гибридных силовых установок. В марте ученые из Новосибирска и сотрудники Уфимского государственного авиационного технического университета приступили к оборудованию данного генератора для самолета Як-40.

Як-40 будет основной демонстрационной моделью электролета. Затем сотрудникам СибНИА предстоит провести летный эксперимент для исследования эффективности работы силовых установок в полете.

Еще по теме
Ростех опубликовал фото вертолета-рекордсмена на Байкале
Ростелеком провел бесплатный Wi-Fi в 50 сел Алтая
Четвертый МС-21 благополучно прилетел в Москву
Житель Читы сделает из самолетов тренажеры и ресторан
смотреть все
Технологии #Техника #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Власти сообщили еще о 71 случае заражения в России
•
Собянин обязал пожилых и больных москвичей изолироваться
•
Патриарх Кирилл увидел милость Божию в коронавирусе
•
«Почта России» прекратила прием международных посылок
Подробности
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
Как это работает
•
Лучшие витамины весной: печень и лук
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Наборы для паникеров начали продавать на Алтае
Сибирь 23.03.2020 16:12
Магазины Забайкалья закупили гречки на два месяца
Сибирь 23.03.2020 15:13
Енот застрял на березе под Новосибирском. ВИДЕО
Сибирь 23.03.2020 14:55
Сильный ветер принесет похолодание в Восточную Сибирь
Сибирь 23.03.2020 13:47
Самое популярное
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
38163
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
20141
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
19694
Лукьяненко бесплатно отдал читателям новую книгу
10756
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Власти сообщили еще о 71 случае заражения в России
•
Собянин обязал пожилых и больных москвичей изолироваться
•
Патриарх Кирилл увидел милость Божию в коронавирусе
•
«Почта России» прекратила прием международных посылок
Подробности
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Курс доллара подскочил выше 80 рублей
172
Путин приказал перебросить в Италию бригады военных вирусологов
92
Кремль отказался считать новую цену на нефть катастрофой
89
Российская нефть обвалилась до 19 долларов за баррель
72
Путин наградил Лаврова звездой Героя Труда
53