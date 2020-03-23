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Канцлер Германии Меркель самоизолировалась

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: European People's Party / CC BY 2.0

Канцлер Германии Ангела Меркель ушла на домашний карантин, так как у врача, делавшего ей прививку, обнаружили коронавирус, сообщило немецкое правительство.

«Канцлер приняла решение незамедлительно отправиться на домашний карантин. Она будет регулярно проходить исследование на коронавирус», — говорится в сообщении кабмина.

Меркель, находясь на карантине, будет исполнять свои служебные обязанности.

Заразившийся коронавирусом врач делал канцлеру прививку от пневмококка, который вызывает синуситы, бронхиты, эндокардиты, артриты и другие опасные заболевания. В Германии эта процедура рекомендована не только детям, но и людям старше 60 лет (Меркель 65 лет).

Германия занимает третье место в Европе по числу зараженных новым коронавирусом — более 24,8 тысячи человек, при этом погибших — 94 человека.

В стране ограничено свободное передвижение. На две недели гражданам разрешили появляться в общественных местах строго по двое или в сопровождении членов семьи, проживающих вместе. Выходить на улицу можно только для посещения работы, врачей, индивидуальных занятий спортом.

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