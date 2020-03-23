Сибирские медики присоединились к челленджу «Останься дома»

Медики из Новосибирска присоединились в к мировому флешмобу «Останься дома». Врачи разместили фото с призывом соблюдать карантин на странице Минздрава области во «ВКонтакте».

Флешмоб #StayAtHome запустили малазийские врачи, они первыми начали призывать соотечественников к тому, чтобы остаться дома. «Мы работаем ради вас, останьтесь дома ради нас», — просили медики.

Фото : © скриншот со страницы KKMPutrajaya в Twitter

Их коллеги по всему миру, в том числе и в России, подхватили призыв. Тульские медики в пятницу выложили фото в Сеть.

Фото: © Тульская областная клиническая больница во «Вконтакте»

А в воскресенье новосибирские врачи также опубликовали призыв не выходить из дома. «Остановить распространение коронавируса можно только совместными усилиями. Самый простой и эффективный способ уменьшить риск заразиться и заразить других — как можно реже посещать общественные места», — сообщил новосибирский оперативный штаб по ситуации с распространением коронавируса.