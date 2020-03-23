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Врачебные осмотры при эпидемии разрешат проводить по интернету

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Группа единороссов внесет в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии, чтобы обезопасить врачей и ускорить оказание медпомощи для пациентов.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил о подготовке поправок к закону «Об основах охраны здоровья», предусматривающих возможность проводить медосмотр, ставить предварительный диагноз и назначать лекарства дистанционно, с помощью телемедицины.

«Это позволит обезопасить врачей, контактирующих с заболевшими, и ускорить принятие необходимых медицинских мер в случае, когда человек заболел», — сказал один из РБК источник в руководстве партии власти.

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Директор развития Фонда интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов в среду, 18 марта направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложил в связи с распространением коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.

В письме говорилось, что возможность проводить диагностику и назначать лечение дистанционно может «существенно снизить поток» заболевших пациентов в больницах и благоприятно сказаться на эпидемиологической ситуации.

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