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Пал травы в Хакасии превратился в сильный пожар

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Республике Хакасия

Пожарные в Хакасии потушили крупный пал травы, в огне пострадал работник фермы и четыре животных, сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о первом пале травы в четырех километрах от населенного пункта Уйбат поступило днем в воскресенье. Через час в том районе уже были зафиксированы три термические точки, которые подтвердились как палы травы. К месту пожара были отправлены дополнительные пожарные автоцистерны из Абакана.

«Огонь перешел на постройки двух частных крестьянско-фермерских хозяйств. Ожоги получил один работник хозяйства, ему понадобилась помощь врачей. Огонь перешел на помещение для персонала и стойло для животных. Пострадали четыре головы крупного рогатого скота», — говорится в сообщении.

Линия огня составила 20 километров. Пожар был ликвидирован.

Ежегодно весенние палы травы в условиях высокой ветрености приводят к крупным пожарам, уничтожающим села и леса.

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