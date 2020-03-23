Канада и Австралия отказались участвовать в Олимпиаде по графику

Канадский олимпийский и паралимпийский комитеты из-за пандемии коронавируса в мире решили не отправлять своих спортсменов на Олимпийские игры в Токио, если они пройдут по графику. Олимпийский комитет Австралии также заявил о невозможности собрать спортсменов.

«(Мы) приняли трудное решение не посылать канадские команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года», — говорится в заявлении на сайте Олимпийского и Паралимпийского комитетов Канады.

Это решение принято не только в целях сохранения здоровья спортсменов, но и здоровья общества в целом. Руководство комитетов призвало отложить проведение Игр на один год и пообещало оказать в этом случае необходимую помощь.

Австралийский комитет заявил, что сборная страны не может быть собрана в «меняющихся условиях» и спортсмены должны «поступить правильно для себя, своих семей и мирового сообщества». Спортсмены должны готовиться к Играм летом 2021 года.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ допустил перенос Олимпийских игр, но об их полной отмене речи не идет.