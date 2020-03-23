НАВЕРХ

Канада и Австралия отказались участвовать в Олимпиаде по графику

Источник:
Sibnet.ru
139 0
Фото: © Pixabay

Канадский олимпийский и паралимпийский комитеты из-за пандемии коронавируса в мире решили не отправлять своих спортсменов на Олимпийские игры в Токио, если они пройдут по графику. Олимпийский комитет Австралии также заявил о невозможности собрать спортсменов.

«(Мы) приняли трудное решение не посылать канадские команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года», — говорится в заявлении на сайте Олимпийского и Паралимпийского комитетов Канады.

Это решение принято не только в целях сохранения здоровья спортсменов, но и здоровья общества в целом. Руководство комитетов призвало отложить проведение Игр на один год и пообещало оказать в этом случае необходимую помощь.

Австралийский комитет заявил, что сборная страны не может быть собрана в «меняющихся условиях» и спортсмены должны «поступить правильно для себя, своих семей и мирового сообщества». Спортсмены должны готовиться к Играм летом 2021 года.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ допустил перенос Олимпийских игр, но об их полной отмене речи не идет.

Тема: Распространение коронавируса
Число заболевших коронавирусом Красноярске увеличилось до шести
Врачебные осмотры при эпидемии разрешат проводить по интернету
Осужденным запретили свидания из-за коронавируса
Новосибирцы скупили презервативы на карантине
смотреть все
Спорт #Летние виды
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами
•
Врачебные осмотры при эпидемии разрешат проводить по интернету
•
Канцлер Германии Меркель самоизолировалась
•
Канада и Австралия отказались участвовать в Олимпиаде по графику
Подробности
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
Как это работает
•
Лучшие витамины весной: печень и лук
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Подписи Родченкова в деле биатлонисток были подделаны
03.03.2020 15:38
Телеканал запретил показывать успешных в «мужском» спорте женщин
27.02.2020 14:44
Фигуристку Сотникову выписали из больницы
26.02.2020 16:12
Олимпийскую чемпионку Сотникову прооперировали
19.02.2020 14:18
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами
•
Врачебные осмотры при эпидемии разрешат проводить по интернету
•
Канцлер Германии Меркель самоизолировалась
•
Канада и Австралия отказались участвовать в Олимпиаде по графику
Как это работает
•
Лучшие витамины весной: печень и лук
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Курс доллара подскочил выше 80 рублей
172
Кремль отказался считать новую цену на нефть катастрофой
89
Путин приказал перебросить в Италию бригады военных вирусологов
89
Российская нефть обвалилась до 19 долларов за баррель
72
Путин наградил Лаврова звездой Героя Труда
53