Горняки из Забайкалья пригласила Варламова в пустыню

Байкальская горная компания отреагировала на пост блогера Ильи Варламова о том, что он не смог попасть во время своего визита в Читу в Чарские пески. Компания на своей странице в Instagram предложила организовать для него тур в «северную пустыню».

«Уважаемый Илья! Нам очень грустно, что вам так и не удалось посетить север Забайкалья! "Чарские пески" и вся территория Каларского района — это уникальное место на карте нашей страны. Оно входит, как минимум, в десятку самых красивых мест России», — написали представители компании на странице в соцсети.

Компания сообщила, что готова организовать для него тур в Каларский район, где блогера будет ждать номер в гостинице Байкальской горной компании и транспорт. «Будем рады, если Вы найдете возможность заодно оценить ряд проектов благоустройства городских территорий в Новой Чаре», — предложили в компании.

Ранее Варламов пожаловался, что в России недоступен туризм. Такой вывод он сделал после поездки в Читу. Блогер хотел побывать в «северной пустыне» — Чарских песках, но добраться туда, по его словам, непросто.

Чарские пески — песчаный массив в Каларском районе Забайкальского края. Окружен лиственничной тайгой и болотами. Это живописное место, где песчаные массы формируют гряды, барханы и цепи барханов. В северо-восточной части урочища расположены два небольших озера — Аленушка и Таежное.