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Горняки из Забайкалья пригласила Варламова в пустыню

Источник:
Sibnet.ru
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Байкальская горная компания отреагировала на пост блогера Ильи Варламова о том, что он не смог попасть во время своего визита в Читу в Чарские пески. Компания на своей странице в Instagram предложила организовать для него тур в «северную пустыню».

«Уважаемый Илья! Нам очень грустно, что вам так и не удалось посетить север Забайкалья! "Чарские пески" и вся территория Каларского района — это уникальное место на карте нашей страны. Оно входит, как минимум, в десятку самых красивых мест России», — написали представители компании на странице в соцсети.

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Уважаемый Илья @varlamov! Нам очень грустно, что Вам так и не удалось посетить север Забайкалья! «Чарские пески» и вся территория Каларского района - это уникальное место на карте нашей страны. Оно входит, как минимум, в десятку самых красивых мест России. Готовы организовать для Вас тур в Каларский район. Вас ждёт номер в гостинице БГК и транспорт - палатки не понадобятся! Будем рады, если Вы найдёте возможность заодно оценить ряд проектов благоустройства городских территорий в Новой Чаре. Будем благодарны за советы! Пожалуйста приезжайте! Ждём! #Варламов #КаларскийРайон #ЧарскиеПески #Туризм #ВнутреннийТуризм #Чара

Публикация от Байкальская Горная Компания (@bgk_udokan)

Компания сообщила, что готова организовать для него тур в Каларский район, где блогера будет ждать номер в гостинице Байкальской горной компании и транспорт. «Будем рады, если Вы найдете возможность заодно оценить ряд проектов благоустройства городских территорий в Новой Чаре», — предложили в компании.

Ранее Варламов пожаловался, что в России недоступен туризм. Такой вывод он сделал после поездки в Читу. Блогер хотел побывать в «северной пустыне» — Чарских песках, но добраться туда, по его словам, непросто.

Чарские пески — песчаный массив в Каларском районе Забайкальского края. Окружен лиственничной тайгой и болотами. Это живописное место, где песчаные массы формируют гряды, барханы и цепи барханов. В северо-восточной части урочища расположены два небольших озера — Аленушка и Таежное.

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