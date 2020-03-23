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Коронавирус сделал Собчак красивее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © xenia_sobchak, instagram.com/xenia_sobchak

Ведущая Ксения Собчак пошутила в Instagram про свою внешность, назвав медицинскую маску лучшим аксессуаром красоты в ее случае.

«Наконец-таки настало мое время! С моей челюстью маска — это идеальный аксессуар красоты», — написала Собчак в Instagram.

Медицинская маска понадобилась Собчак из-за распространения коронавируса в России, в Москве зараженных больше всего, по данным на 22 марта, 191 человек болеет коронавирусом в столице, всего по России зарегистрировано 367 случаев заражения.

Внешность Ксении Собчак была поводом для насмешек еще с «Дома-2». Тогда зрители называли ведущую лошадью, но Собчак сама шутила над своей большой челюстью переодеваясь в костюм кобылы и не давая хейтерам себя обидеть.


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