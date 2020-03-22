Власти сообщили о десятках новых случаев заражения в России

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что за сутки в шести российских регионах зарегистрирован еще 61 заболевший коронавирусом, подавляющее большинство — в Москве.

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.

Все инфицированные в последние две недели вернулись из стран, в которых наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка: Швейцарии, Латвии, Нидерландов, Испании и Франции. «В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран европейского региона», — отметили в оперштабе.

Заболевших госпитализировали и поместили в специальные боксы, контактировавших с ними отправят на обследование.

Общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 367 человек, 16 выздоровели, более 52 тысяч остаются под наблюдением.