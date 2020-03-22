Власти сообщили о десятках новых случаев заражения в России

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что за сутки в шести российских регионах зарегистрирован еще 61 заболевший коронавирусом, подавляющее большинство — в Москве.
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Все инфицированные в последние две недели вернулись из стран, в которых наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка: Швейцарии, Латвии, Нидерландов, Испании и Франции. «В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран европейского региона», — отметили в оперштабе.
Заболевших госпитализировали и поместили в специальные боксы, контактировавших с ними отправят на обследование.
Общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 367 человек, 16 выздоровели, более 52 тысяч остаются под наблюдением.