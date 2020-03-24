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Фильм дня: «Бык»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Бык»

Фильм режиссера Бориса Акопова покажется молодому поколению интересной криминальной историей, но для более зрелых людей это целый пласт жизни и выживания в 90-е годы.

Сюжет развивается в конце 1990-х годов. Главный герой Антон Быков по прозвищу Бык — глава преступной группировки. Во время очередной разборки он ввязывается в неприятную историю и попадает под власть криминального авторитета. Все его темные дела влияют на семью — мать, маленькую сестренку и далекого от бандитской среды брата Мишу.

Сравнивать «Быка» с другими отечественными работами о лихих 90-х сложно. Это самобытная картина. В фильме все решает не любовь и добро, а сила и оружие. Главный герой наделен особым характером, поэтому вызывает симпатию и сочувствие, хотя он вовсе не положительный персонаж.

Исполнившие главные роли актеры правдоподобно воплотили на экране дух отчаянного времени, когда одна страна распалась, а другая только появилась на свет. По сути, фильм «Бык» стал пропуском в мир звезд для Юрия Борисова и Стаси Милославской.

Фильм рекомендуется любой аудитории: зрители, пережившие эти времена в осознанности, найдут в чем поспорить с режиссером, а для молодежи он станет достойной экранизацией переломного для России времени. Российская драма предназначена для просмотра зрителям старше 16 лет, рейтинг IMDb: 6.30.


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Топ комментариев

Muzykant

Совсем связь с реальностью потерял.

1voland1

Гуня ты чё несёшь?)Сатана тебя первого приберёт в своё царство!

Disobedient

А это то как у них получаться? какая то извращенная логика.Не хотят вести дела , пусть освобождают рынок....

Alexander222

"..Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу.." похоже пенс. возраст в ближайшее время перевалит...

Disobedient

Какой я тебе паха. Сказать чего хочешь, или так визгнуть что нибудь оскорбительное хотел?