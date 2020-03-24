Фильм дня: «Бык»

Фильм режиссера Бориса Акопова покажется молодому поколению интересной криминальной историей, но для более зрелых людей это целый пласт жизни и выживания в 90-е годы.

Сюжет развивается в конце 1990-х годов. Главный герой Антон Быков по прозвищу Бык — глава преступной группировки. Во время очередной разборки он ввязывается в неприятную историю и попадает под власть криминального авторитета. Все его темные дела влияют на семью — мать, маленькую сестренку и далекого от бандитской среды брата Мишу.

Сравнивать «Быка» с другими отечественными работами о лихих 90-х сложно. Это самобытная картина. В фильме все решает не любовь и добро, а сила и оружие. Главный герой наделен особым характером, поэтому вызывает симпатию и сочувствие, хотя он вовсе не положительный персонаж.

Исполнившие главные роли актеры правдоподобно воплотили на экране дух отчаянного времени, когда одна страна распалась, а другая только появилась на свет. По сути, фильм «Бык» стал пропуском в мир звезд для Юрия Борисова и Стаси Милославской.



Фильм рекомендуется любой аудитории: зрители, пережившие эти времена в осознанности, найдут в чем поспорить с режиссером, а для молодежи он станет достойной экранизацией переломного для России времени. Российская драма предназначена для просмотра зрителям старше 16 лет, рейтинг IMDb: 6.30.