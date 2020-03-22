Эксперт назвал шесть способов для борьбы со стрессом

Эксперт по здоровому образу жизни Юлия Корнева перечислила шесть способов для борьбы со стрессом — правильные продукты, физическая активность, нормальный сон, медитация, музыка и отказ от гаджетов.

Правильный выбор продуктов. Богатый антиоксидантами натуральный темный шоколад не только уменьшает уровень гормонов стресса, но и . снижает кровяное давление и холестерин. Жирные кислоты омега3, содержащиеся в авокадо и жирной рыбе, поможет побороть депрессию. Для снятия беспокойства необходим витамин С.

Движение — еще один способ предотвратить стресс. Умеренная физическая активность помогает людям справляться с беспокойством, приводит «Популярная механика» слова эксперта.

Нормальный сон. Около 70% людей, испытывающие стресс, также жаловались на проблемы со сном. Плохой сон связан с пониженным иммунитетом, проблемами с сердцем, с чувством тревоги и депрессией.

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Медитация, глубокое дыхание и другие методики расслабления помогут вам снизить уровень стресса. Даже несколько глубоких вдохов помогут снять напряжение и снизить стресс благодаря дополнительным поступлениям кислорода. Дыхательные упражнения помогают восстановиться некоторым системам организма, которые пострадали в результате стресса.

Включите музыку. Известно, что классическая музыка действует успокаивающе: при ее прослушивании замедляется частота сердечных сокращений, снижается кровяное давление и даже уровень гормонов стресса.

Ограничьте использование гаджетов. Чем больше времени люди проводят в социальных сетях, тем более несчастными они себя чувствуют — это подтверждено данными исследований. Выключите цифровые устройства. Сбалансируйте ваше время в социальных медиа — и очень скоро увидите, как положительно это повлияло на вашу жизнь.