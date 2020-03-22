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Российские власти ужесточат карантин по коронавирусу

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Евгений Самарин

Российские власти решают вопрос об ужесточении карантинных мер, поскольку, скорость распространения инфекции в России математически соответствует ситуации в таких странах, как Испания, Германия, Франция, Великобритания.

«Это прирост от 27% до 33% ежедневно при сопоставимом количестве заболевших. Для выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции», — сказал РИА Новости источник в правительстве.

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Он подчеркнул, что у России «есть запас времени, чтобы принять эти жесткие, но крайне необходимые меры, и эффективно бороться с коронавирусом», кроме того, власти продолжают «тщательно анализировать информацию о мерах по сдерживанию коронавируса правительствами других стран, выделяя наиболее успешные среди них».

«Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления», — объяснил источник.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, распространившейся из Китая в начале года, пандемией. По последним данным, всего в мире заражено более 310 тысяч человек, 13 190 погибли, свыше 95 тысяч выздоровели. В России выявлено 306 больных COVID-19.

Тема: Распространение коронавируса
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