Спрос на игры и шуруповерты вырос в России на фоне эпидемии

Спрос на подписки на игры и онлайн-кинотеатры вырос в три раза, на товары для ремонта — почти в четыре на фоне распространения коронавируса и перевода россиян на удаленный режим работы, сообщает пресс-служба интернет-магазина Ozon.

На фоне распространения нового коронавируса на 200% подскочили средненедельные продажи подписок на игровые сервисы и онлайн-кинотеатры. Также россияне стали чаще покупать настольные игры (150%), товары для хобби и творчества (120%) и книги (110%).

В среднем же, по данным Ozon, россияне потратили в марте 2020 года на товары для домашнего досуга около 2,1 тысячи рублей, что на 900 рублей больше, чем годом ранее. Больше всего покупок они сделали 14–17 марта — в первые дни, после того как некоторые российские компании перевели сотрудников на удаленный режим работы.

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Помимо подписок на онлайн-кинотеатры, россияне также покупают подписки на сервис для игровой приставки Xbox и пакеты Microsoft Оffice для удаленной работы, приводит РБК данные Ozon.

Подскочил спрос на товары для ремонта, средненедельные продажи которых выросли на 296%. Чаще всего россияне, по данным магазина, покупают дрели-шуруповерты и отвертки.

Также в два раза подскочил спрос на спортивные товары: продажи ковриков на Ozon выросли на 120%, а утяжелителей и эспандеров — на 105 и 90% соответственно. В полтора раза чаще россияне стали покупать также домашние спортивные комплексы.

Во всех регионах России 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса: в них запрещены массовые мероприятия, а школы и вузы перешли на дистанционный режим обучения.