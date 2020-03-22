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Мишустин предостерег от увольнений людей под предлогом эпидемии

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что увольнения сотрудников в нынешней ситуации могут быть только крайней мерой и рекомендовал «использовать все формы гибкой занятости людей»

«Сегодня можно и нужно использовать все формы гибкой занятости людей: это может быть где-то сокращенный рабочий день, где-то удаленка, которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям наших медиков», — приводит ТАСС слова Мишустина, сказанные им на совещании по экономическим вопросам.

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При этом он предупредил: «будем отдельно следить за тем, как идет перевод на удаленный режим». «Но увольнения в нынешней непростой ситуации должны быть крайней мерой. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будет проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура», —пригрозил премьер.

«Также мы будем поступать, если будут жалобы на задержку в выплате заработных плат», — заверил Мишустин. По его словам, «специально на портале Онлайнинспекция.рф развернут сервис, где и граждане, и работодатели могут найти интересующую их информацию, получить консультацию».

Мишустин уверен, что в нынешней ситуации правительство в первую очередь должно обратить внимание на рынок труда, возможные сокращения.

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