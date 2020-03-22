Число пораженных коронавирусом в мире превысило 300 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, по всему миру превысило 300 тысяч человек, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

По данным на 09.20 (мск) воскресенья, 22 марта, всего заражено 307 280 человек, из них 13 049 скончались, свыше 92 тысяч выздоровели, приводит РИА Новости данные университета.

Лидерство по числу заболевших по-прежнему удерживает Китай (81 348 случаев), на втором месте — Италия (53 578 инфицированных, при этом она первая по количеству погибших — 4825) затем следуют США с 26 747 подтвержденными случаями.

В десятку стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу также входят Испания (25 496), Германия (22 364), Иран (20 510), Франция (14 485), Южная Корея (8897) и Великобритания (5067). В России, по состоянию на 21 марта, заболели 306 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, распространившейся из Китая в начале года, пандемией.

Правительства всех стран принимают экстренные меры для сдерживания эпидемии, некоторые вводят режимы чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации. Евросоюз объявил о закрытии внешних границ на 30 дней.

Россия значительно ограничила авиаперелеты и прекратила железнодорожное сообщение со многими государствами. На территории всей страны действует режим повышенной готовности.