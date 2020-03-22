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Число пораженных коронавирусом в мире превысило 300 тыс. человек

Источник:
РИА Новости
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Фото: © difesa.it/

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, по всему миру превысило 300 тысяч человек, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

По данным на 09.20 (мск) воскресенья, 22 марта, всего заражено 307 280 человек, из них 13 049 скончались, свыше 92 тысяч выздоровели, приводит РИА Новости данные университета.

Лидерство по числу заболевших по-прежнему удерживает Китай (81 348 случаев), на втором месте — Италия (53 578 инфицированных, при этом она первая по количеству погибших — 4825) затем следуют США с 26 747 подтвержденными случаями.

В десятку стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу также входят Испания (25 496), Германия (22 364), Иран (20 510), Франция (14 485), Южная Корея (8897) и Великобритания (5067). В России, по состоянию на 21 марта, заболели 306 человек.

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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, распространившейся из Китая в начале года, пандемией.

Правительства всех стран принимают экстренные меры для сдерживания эпидемии, некоторые вводят режимы чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации. Евросоюз объявил о закрытии внешних границ на 30 дней.

Россия значительно ограничила авиаперелеты и прекратила железнодорожное сообщение со многими государствами. На территории всей страны действует режим повышенной готовности.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Crucuna

В мире народ гибнет, а они звёздочки друг другу раздают. Наверно в связи с принятием новой конституции...

Иркут 69

Внешние понты для него всегда неизмеримо важнее, чем проблемы сограждан. Наш обнуленный готов гнать самолёты...

Е. Рудаков

Ну а тебе то хоть хозяева спасибо говорят ? Или ты за бесплатно вылизываеш

лачинов

Вон оно что! Так эту чехарду придумали для оживления спроса оказывается.

Saw77

спасают русских переселенцев....а то дачи закупили и защиты нет..