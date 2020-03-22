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Роспотребнадзор снял карантин с общежития НГУ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Роспотребнадзор разрешил снять карантин с общежития №9 Новосибирского государственного университета (НГУ) после того, как отрицательного результата анализа на коронавирус, взятого у одного из студентов, ранее попавшего в больницу, сообщает пресс-служба вуза.

«НГУ получил официальное подтверждение отрицательного результата анализа на коронавирус, взятого у студента, госпитализированного 20 марта из общежития № 9. По согласованию с Роспотребнадзором, режим карантина в общежитии снят», — говорится в сообщении.

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Общежитие №9 НГУ закрыли на карантин из-за подозрения коронавирусной инфекции у одного из студентов геолого-геофизического факультета. Он в начале марта вернулся из Европы, затем почувствовал себя плохо и был госпитализирован с подозрением на коронавирус.

НГУ с 16 марта перешел на дистанционное обучение. Во всех общежитиях университета временно приостановлены досуговые и иные массовые мероприятия, усилен контроль за санитарной обработкой помещений и пропускным режимом.

Решение о том, оставаться в общежитии или выехать по месту жительства, было оставлено за студентами.

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