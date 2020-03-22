Исследователь рассказал о следах драки на телах дятловцев

Автор книги-расследования «Тайна перевала Дятлова» Николай Андреев допустил, что гибели туристической группы предшествовала драка между ее членами.

Андреев привел фрагмент из акта экспертизы трупа одного из участников группы — Юрия Дорошенко. «В области спинки носа, кончика носа и верхней губы следы выделения запекшейся крови. Верхняя губа отечна, в области красной каймы верхней губы кровоизлияния темно-красного цвета размером 1,5х2 см», — говорится в экспертизе.

Следы запекшийся крови, кровоизлияния можно объяснить тем, что студент упал лицом на что-то твердое, «но вероятнее другое объяснение: ударили по носу», приводит мнение Андреева портал «Родина».

В акте экспертизы трупа Дятлова сказано: «В области пястных фалангиальных и межфалагиальных сочленений... покрыта сухими запекшимися корками с кровоизлиянием в подлежащие ткани». Исследователь считает, что Дятлов при жизни ударял кулаком.

«Могу привести немало случаев, когда абсолютно спокойные по жизни люди вдруг превращались в монстров. Теряли человеческий облик из-за ерунды, из-за пустяка, из-за сущей мелочи. Могло возникнуть в палатке на склоне горы Отортен нечто подобное? Не исключено», — сказал Андреев.

По его словам, «неосторожно брошенное слово, грубое замечание, уязвленное самолюбие, сшибка амбиций — и в ярости кто-то хватается за нож, полосует скат палатки, все выскакивают, в чем были, на мороз и продолжают выяснять отношения...".

Судебно-медицинская экспертиза тел 21-летних Зинаиды Колмогоровой и Людмилы Дубининой, членов погибшей группы Игоря Дятлова, показала, что они погибли девственницами.