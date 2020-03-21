Nokia возродила культовую модель телефона

Nokia представила кнопочный телефон из линейки Originals под номером 5310. Видео с презентации опубликовано на официальном канале компании YouTube.

Новинка получила классический дизайн с QVGA-дисплеем диагональю 2,4 дюйма, внутри устройства установлено 8 мегабайт оперативной и 16 мегабайт встроенной памяти, отмечается в презентации.

Гаджет имеет два слота под SIM-карты, разъем microUSB, FM-радио, простую камеру. Емкость аккумулятора составляет 1200 миллиампер-часов.

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Ретро-телефон доступен в черном и белом цвете. Стоимость аппарата — 39 евро, на российском рынке он будет продаваться за 3300 рублей. Ожидается, что в продажу устройство поступит до конца текущего месяца.