НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Nokia возродила культовую модель телефона

Источник:
Sibnet.ru
558 2
Фото: © кадр из видео

Nokia представила кнопочный телефон из линейки Originals под номером 5310. Видео с презентации опубликовано на официальном канале компании YouTube.

Новинка получила классический дизайн с QVGA-дисплеем диагональю 2,4 дюйма, внутри устройства установлено 8 мегабайт оперативной и 16 мегабайт встроенной памяти, отмечается в презентации.

Гаджет имеет два слота под SIM-карты, разъем microUSB, FM-радио, простую камеру. Емкость аккумулятора составляет 1200 миллиампер-часов.

Ретро-телефон доступен в черном и белом цвете. Стоимость аппарата — 39 евро, на российском рынке он будет продаваться за 3300 рублей. Ожидается, что в продажу устройство поступит до конца текущего месяца.

Еще по теме
Температуру тела научились измерять смартфоном
Россиян предупредили о грядущем дефиците ноутбуков
Apple внезапно представила новый MacBook Air
Раскрыты характеристики бюджетного смартфона Nokia 5.3
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 306
•
Путин наградил Лаврова звездой Героя Труда
•
Россияне побежали в банки за кредитами
•
Nokia возродила культовую модель телефона
Подробности
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
Как это работает
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Выросло число инфицированных коронавирусом в Красноярске
Сибирь 21.03.2020 19:58
Бездомный в Кузбассе зарезал троих собутыльников
Сибирь 21.03.2020 14:29
Тела погибших нашли в сгоревшем доме под Новосибирском
Сибирь 21.03.2020 13:54
Школы Новосибирска оснастят видеонаблюдением
Сибирь 21.03.2020 10:40
Самое популярное
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
46302
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
37557
Коронавирусом заболели еще трое жителей Красноярска
8765
Женщина сама сшила маску и прославилась
7625
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 306
•
Путин наградил Лаврова звездой Героя Труда
•
Россияне побежали в банки за кредитами
•
Nokia возродила культовую модель телефона
Подробности
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Курс доллара подскочил выше 80 рублей
172
Кремль отказался считать новую цену на нефть катастрофой
88
Российская нефть обвалилась до 19 долларов за баррель
72
Путин посоветовал россиянам не скупать продукты впрок
50
Путин отказался считать себя царем
50