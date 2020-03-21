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Озвучен способ распознать коронавирус у детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © CIA DE FOTO

Дети нередко являются скрытыми носителями коронавируса, выяснили ученые. Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, как протекает COVID-19 у детей и как распознать у них заражение коронавирусом.

Медик пояснил, что детский организм намного легче переносит вирус, а COVID-19 у маленьких пациентов чаще всего похож на ОРВИ. При этом при заражении коронавирусом у малышей часто бывает рвота и диарея.

В случае с детьми опасность заключается в том, что возбудитель болезни длительное время выделяется с испражнениями. Нередко такое происходит даже после того, как ребенок сдает отрицательный тест на инфекцию.

«Детей в очаге нужно обследовать при любых непонятных симптомах, изменении частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом», — подчеркнул врач, отметив при этом, что все случаи гибели детей от COVID-19 связаны с тяжелыми сопутствующими патологиями.

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