Озвучен способ распознать коронавирус у детей

Дети нередко являются скрытыми носителями коронавируса, выяснили ученые. Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, как протекает COVID-19 у детей и как распознать у них заражение коронавирусом.

Медик пояснил, что детский организм намного легче переносит вирус, а COVID-19 у маленьких пациентов чаще всего похож на ОРВИ. При этом при заражении коронавирусом у малышей часто бывает рвота и диарея.

В случае с детьми опасность заключается в том, что возбудитель болезни длительное время выделяется с испражнениями. Нередко такое происходит даже после того, как ребенок сдает отрицательный тест на инфекцию.

«Детей в очаге нужно обследовать при любых непонятных симптомах, изменении частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом», — подчеркнул врач, отметив при этом, что все случаи гибели детей от COVID-19 связаны с тяжелыми сопутствующими патологиями.