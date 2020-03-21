Отменен чемпионат мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии, отменен из-за коронавируса, сообщается на сайте Международной федерации хоккея.

Поводом для отмены стала пандемия коронавирусной инфекции. Как отмечается в сообщении, возможности перенести турнир в другую страну у организаторов нет. Вопрос о переносе турнира на другой год будет обсуждаться на конгрессе федерации.

«Мы должны оставить спорт в стороне. Нужно сражаться с коронавирусом. Надо это принять. Государственные органы многих страны и вся хоккейная семья борется с инфекцией», — заявил президент федерации Рене Фазель.

Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне. Действующим чемпионом мира является команда Финляндии. Сборная России на прошлом мировом первенстве заняла третье место, обыграв в матче за бронзу национальную команду Чехии.