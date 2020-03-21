Развенчан популярный миф про коронавирус

Распространенное мнение о том, что тяжелая форма коронавирусной инфекции бывает только у пожилых людей, является мифом, заявил глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти.

Медик отметил, что половина тяжелых больных в отделении моложе 65 лет. «У нас есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много, и они в таком же тяжелом состоянии, как и пожилые», — рассказал он.

По словам итальянского специалиста, единственное различие между молодыми и пожилыми пациентами в том, что «молодые люди обычно более здоровы, поэтому чаще выживают».

Всего в мире заразились инфекцией свыше 285 тысяч человек, при этом вылечились — 93 584, умерли — 11 876. В России число инфицированных коронавирусом в субботу выросло до 306 человек.