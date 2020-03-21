Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 306

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции в 18 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Число инфицированных россиян достигло 306.

«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», — говорится в сообщении штаба. При этом за сутки из больниц выписаны четыре человека, которые излечились от инфекции. Всего с начала эпидемии выздоровели 16 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Подмосковье — 17. В других регионах ситуация лучше: шесть — в Москве, пять — в Татарстане, четыре — в Нижегородской области, три — в Свердловской, по два — в Тульской и Калининградской областях и Санкт-Петербурге, а также в Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае.

По одному новому случаю отмечено в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском и Хабаровском краях, Крыму и Ханты-Мансийском автономном округе.

Все заболевших в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусу. Инфицированных граждан поместили в инфекционные боксы, выясняется, с кем они контактировали, чтобы взять этих людей под медицинское наблюдение.