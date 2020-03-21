НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 306

Источник:
Sibnet.ru
331 0
Фото: © U.S. Department of Health

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции в 18 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Число инфицированных россиян достигло 306.

«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», — говорится в сообщении штаба. При этом за сутки из больниц выписаны четыре человека, которые излечились от инфекции. Всего с начала эпидемии выздоровели 16 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Подмосковье — 17. В других регионах ситуация лучше: шесть — в Москве, пять — в Татарстане, четыре — в Нижегородской области, три — в Свердловской, по два — в Тульской и Калининградской областях и Санкт-Петербурге, а также в Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае.

По одному новому случаю отмечено в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском и Хабаровском краях, Крыму и Ханты-Мансийском автономном округе.

Все заболевших в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусу. Инфицированных граждан поместили в инфекционные боксы, выясняется, с кем они контактировали, чтобы взять этих людей под медицинское наблюдение.

Тема: Распространение коронавируса
Отменен чемпионат мира по хоккею
Развенчан популярный миф про коронавирус
Чемпионат России по футболу предложили обнулить
Ватикан отпустил заразившимся коронавирусом грехи
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 306
•
Россияне побежали в банки за кредитами
•
Озвучен способ распознать коронавирус у детей
•
Центробанк отказался от раздачи денег россиянам
Подробности
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
Как это работает
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Выросло число инфицированных коронавирусом в Красноярске
Сибирь 21.03.2020 19:58
Бездомный в Кузбассе зарезал троих собутыльников
Сибирь 21.03.2020 14:29
Тела погибших нашли в сгоревшем доме под Новосибирском
Сибирь 21.03.2020 13:54
Школы Новосибирска оснастят видеонаблюдением
Сибирь 21.03.2020 10:40
Самое популярное
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
44809
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
37519
Коронавирусом заболели еще трое жителей Красноярска
8748
Женщина сама сшила маску и прославилась
7600
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 306
•
Россияне побежали в банки за кредитами
•
Озвучен способ распознать коронавирус у детей
•
Центробанк отказался от раздачи денег россиянам
Как это работает
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

avijur

"Какая отвратительная рожа!" (с)

Wojnar

А кто-то в этом сомневался?Эта обменная контора купит гэкэо сша, а трамп из вырученных долларей поможет...

Danilon

Думаю, некоторым россиянам деньги всё таки раздадут, но позже. И мы с вами знаем этих достойных россиян...

-Керя-

Над слово рабсияне подзадумался однако

Danilon

Помогать россиянам по методу Трампа ? Что за глупости ? Мы всегда идём своим путём ! И простых путей...