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Выросло число инфицированных коронавирусом в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

В Красноярском крае зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом нового типа, сообщается на сайте регионального минздрава.

«Пять пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении ведомства. Ранее в Красноярском крае находилось четверо больных с официально подтвержденным диагнозом COVID-19.

На 21 марта под медицинским наблюдением в регионе находятся 2370 человек. За последние сутки включено в наблюдение 1248 человек. В общей сложности с 31 января обследован 1721 человек, из которых 201 — за последние сутки.

Вспышка COVID-2019 разразилась в конце декабря в Китае, после чего перекинулась на другие страны. ВОЗ признала распространение вируса пандемией. Согласно официальным данным, вирусом SARS-CoV-2 на планете заразилось свыше 276 тысяч человек.

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