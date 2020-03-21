Робота «Федора» признали бесполезным для МКС

Российского робота «Федора» признали невостребованными на МКС, сообщает пресс-служба компании «Андроидная техника», которая создала устройство.

«В результате анализа и общения с космонавтами видим, что робот внутрикорабельной деятельности не так востребован для МКС ввиду того, что на станции постоянно присутствуют космонавты», — говорится в сообщении.

В частности, у космонавтов было много замечаний по костюму управления и подходу к «Федору». Вместо этого робота предложили использовать в более редко посещаемых условиях, например, на окололунной базе.

Робота «Федора» доставили на МКС в августе 2019 года, в сентябре он вернулся на Землю. Российские космонавты сначала не могли включить устройство, однако затем робот провел несколько экспериментов на станции.