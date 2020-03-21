НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Робота «Федора» признали бесполезным для МКС

Источник:
Sibnet.ru
204 2
Фото: © пресс-служба Роскосмоса

Российского робота «Федора» признали невостребованными на МКС, сообщает пресс-служба компании «Андроидная техника», которая создала устройство.

«В результате анализа и общения с космонавтами видим, что робот внутрикорабельной деятельности не так востребован для МКС ввиду того, что на станции постоянно присутствуют космонавты», — говорится в сообщении.

В частности, у космонавтов было много замечаний по костюму управления и подходу к «Федору». Вместо этого робота предложили использовать в более редко посещаемых условиях, например, на окололунной базе.

Робота «Федора» доставили на МКС в августе 2019 года, в сентябре он вернулся на Землю. Российские космонавты сначала не могли включить устройство, однако затем робот провел несколько экспериментов на станции.

Еще по теме
Раскрыта тайна мощного космического взрыва
Наступил день весеннего равноденствия
Российская миссия высадится на Южном полюсе Луны
Закрыт легендарный проект по поиску инопланетян
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Россияне побежали в банки за кредитами
•
Распространение коронавируса в Германии признали аномальным
•
Центробанк отказался от раздачи денег россиянам
•
Преступники угнали грузовик с тоннами туалетной бумаги
Подробности
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
Как это работает
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Бездомный в Кузбассе зарезал троих собутыльников
Сибирь 21.03.2020 14:29
Тела погибших нашли в сгоревшем доме под Новосибирском
Сибирь 21.03.2020 13:54
Школы Новосибирска оснастят видеонаблюдением
Сибирь 21.03.2020 10:40
Выявлены еще два заболевших коронавирусом в Новосибирске
Сибирь 20.03.2020 21:43
Самое популярное
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
43207
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
37479
Коронавирусом заболели еще трое жителей Красноярска
8710
Женщина сама сшила маску и прославилась
7562
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россияне побежали в банки за кредитами
•
Распространение коронавируса в Германии признали аномальным
•
Центробанк отказался от раздачи денег россиянам
•
Преступники угнали грузовик с тоннами туалетной бумаги
Как это работает
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Курс доллара подскочил выше 80 рублей
172
Кремль отказался считать новую цену на нефть катастрофой
89
Российская нефть обвалилась до 19 долларов за баррель
72
Путин посоветовал россиянам не скупать продукты впрок
50
Путин отказался считать себя царем
50