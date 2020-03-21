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Раскрыта тайна мощного космического взрыва

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © RIKEN Astrophysical Big Bang Laboratory

Японские астрофизики объяснили природу мощного взрыва, который был зафиксирован в 1987 году. Исследователи уверены, что тогда человечество стало свидетелем уничтожения голубого сверхгиганта.

Астрономы полагают, что возникшая в Большом Магеллановом Облаке сверхновая SN 1987A появилась в результате взрыва голубого сверхгиганта, образованного слиянием двух звезд, замеченного в 1987 году, пишет Phys.org.

Обычно предком сверхновой такого типа является красный сверхгигант. Однако наблюдения японских астрофизиков показали, что SN 1987A была рождена голубым сверхгигантом, что является аномалией.

Собранные данные показали, что SN 1987A выбрасывает огромное количество радиоактивного никеля, который был образован в ядре звезды в момент коллапса. Такое возможно только в том случае, если крупная звезда поглощает более мелкое светило и взрывается.

Это первая случай, когда сценарий слияния двух звезд был смоделирован с учетом возможного накопления радиоактивного никеля. Моделирование должно помочь найти нейтронную звезду, которая сформировалась после взрыва сверхновой, но до сих пор не обнаружена.

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