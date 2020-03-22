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Сериал «Заступники»: как работали советские адвокаты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Первым каналом
Сериал «Заступники», показ которого стартует на Первом канале,  покажет работу адвокатуры во времена СССР.  В основу сюжета вошли реальные судебные процессы знаменитых советских защитников.

Действие сериала развернется в 1966 году. Главной героиней «Заступников» станет Нина Метлицкая — молодой, амбициозный адвокат. Ей придется доказать профессионализм, чтобы занять достойное место в адвокатском бюро, и научиться работать в системе, настроенной ломать и перемалывать.

Подробности сюжета

Нина Метлицкая, будучи адвокатом, берется за самые сложные дела, включая обвинения в диссидентстве. Девушке выпадает шанс перевестись из небольшой юридической консультации в дальнем Подмосковье в Филиал №1 — самое сильное адвокатское бюро Советского Союза. После чего ей предстоит доказать, что она оказалась на новом месте заслуженно.

Среди подзащитных Метлицкой — вор в законе, цеховик-миллионер, меломан, обвиняемый в шпионаже, звезда кино, осужденная за убийство сожителя, диссиденты — вся история брежневского Союза. Но, пожалуй, самое сложное дело — история подростка, несправедливо обвиненного в страшном преступлении.

На фоне профессиональных задач Нине приходится разбираться и с личной жизнью и даже жертвовать своим здоровьем ради работы.

Документальность

Сериал снят по мотивам второй части книги «Записки адвоката» — «Признание, или Дело мальчиков», автор которой Дина Каминская — адвокат и правозащитница, известная по процессам над советскими диссидентами.

«Когда я начал работать над сценарием, то прочел книгу воспоминаний Дины Каминской, а потом в архиве самиздата нашел и стенограмму реальных дел, которые она вела. Конечно, уголовные дела оставались в неприкосновенности, а вот с диалогами мы работали. Это ведь не история Дины Каминской, это история системы, которая ломает человека, но не может сломать», — сказал о «Заступниках» режиссер Владимир Котт.


Герои и актеры

Главную роль в «Заступниках» исполнила актриса Мари Ворожи, ключевая мужская роль у Кирилла Гребенщикова. Также в сериале  сыграли Никита Тарасов, Александр Сирин, Виктория Верберг, Юрий Нифонтов, Анна Арланова. В фильме также снимались Игорь Гордин, Максим Виторган, Екатерина Волкова, Маруся Фомина, Дмитрий Муляр и другие.

Гордин сыграл в сериале антагониста адвоката Метлицкой председателя Трибунала. «Я играю человека, который строит свою карьеру. Мой герой периодически возникает на пути Нины, ставит ей палки в колеса и всячески пытается ей противостоять. Как это часто бывает, вначале мужчина пытается ухаживать за симпатичной женщиной, а потом мстит за отказ», — поделился актер историей героя.

Сериал «Заступники» стартует на Первом канале 23 марта в 21.30.  
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