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Ватикан отпустил заразившимся коронавирусом грехи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Михаил Бернгардт / CC BY-SA 4.0

Святой престол решил отпустить грехи католикам, заразившимся коронавирусом, их родственникам, лечащим их врачам и всем, кто за ними ухаживает и рискует заразиться ради помощи, говорится в постановлении одного из трибуналов Ватикана.

«В настоящий момент все человечество, которому угрожает невидимая и коварная болезнь, охвачено тревожными страхами, новыми неопределенностями и особенно распространенными физическими и моральными страданиями», — отмечается в документе.

Грехи им будут отпущены без очной исповеди, им будет достаточно посмотреть трансляцию нескольких служб, читать молитвы с четками, в течение получаса читать Писание и быть в мыслях чистыми от грехов.

Церковь также пообещала отпустить все грехи умирающим католикам, если они этого хотят и если они в жизни регулярно произносили хотя бы некоторые молитвы. При этом все католические службы Страстной недели в апреле пройдут без публики, их будут транслировать в интернете.

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