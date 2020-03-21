НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне побежали в банки за кредитами

Источник:
Sibnet.ru
259 1
Фото: © Sibnet.ru

Россияне стали чаще обращаться за необеспеченными кредитами из-за обрушения курса рубля и пандемии коронавируса, соответствующая статистика собрана бюро кредитных историй НБКИ и «Эквифакс».

В некоторых российских банках за последний месяц количество заявок на займы наличными и кредиты на покупку товаров выросло на 20%, пишет РБК. Например, в ВТБ число заявок на кредиты от собственных клиентов увеличилось на треть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОпределены самые надежные российские банки

В «Сбербанке» зафиксировали увеличение средней запрошенной суммы на 10% из-за «общего повышения покупательской активности». В «Открытии» спрос на кредиты наличными за последнее время вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Промсвязьбанк» рассказал о двукратном росте обращений за кредитными картами с 11 марта, выдачи потребительских кредитов в банке с начала месяца выросли на 22%. Эксперты полагают, что россияне решили не ждать окончательного обесценивания национальной валюты.

Цены на импортные товары сейчас растут на фоне ослабления национальной валюты. В конце 2014 года после резкого падения рубля также наблюдался ажиотажный спрос на бытовую технику и автомобили.

Еще по теме
Центробанк отказался от раздачи денег россиянам
Центробанк сохранил ключевую ставку на фоне обвала экономики
Аналитики допустили падение цен на нефть до пяти долларов
Число миллионеров выросло в Новосибирске
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Россияне побежали в банки за кредитами
•
Распространение коронавируса в Германии признали аномальным
•
Центробанк отказался от раздачи денег россиянам
•
Евросоюз напомнил России про «нефтяной долг»
Подробности
•
Фабрика фейков: зачем нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
Как это работает
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Бездомный в Кузбассе зарезал троих собутыльников
Сибирь 21.03.2020 14:29
Тела погибших нашли в сгоревшем доме под Новосибирском
Сибирь 21.03.2020 13:54
Школы Новосибирска оснастят видеонаблюдением
Сибирь 21.03.2020 10:40
Выявлены еще два заболевших коронавирусом в Новосибирске
Сибирь 20.03.2020 21:43
Самое популярное
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
41609
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
37395
Коронавирусом заболели еще трое жителей Красноярска
8678
Женщина сама сшила маску и прославилась
7498
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россияне побежали в банки за кредитами
•
Распространение коронавируса в Германии признали аномальным
•
Центробанк отказался от раздачи денег россиянам
•
Евросоюз напомнил России про «нефтяной долг»
Как это работает
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Золотые слова. От одного уж не продохнуть, а тут ещё одного в довесок...

jeryakob

один то уже надоел. второго еще не хватало.

anbel13

Вот-те новости.А то, что оставленные шахтёры оставлены только для ликвидации пожара в шахте и спасения...

Medinium

Не хочется оскорблять людей, у каждого свои планы на жизнь. Кто-то по работе катается, кто-то отдыхать....

avijur

"Какая отвратительная рожа!" (с)