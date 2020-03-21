Россияне побежали в банки за кредитами

Россияне стали чаще обращаться за необеспеченными кредитами из-за обрушения курса рубля и пандемии коронавируса, соответствующая статистика собрана бюро кредитных историй НБКИ и «Эквифакс».

В некоторых российских банках за последний месяц количество заявок на займы наличными и кредиты на покупку товаров выросло на 20%, пишет РБК. Например, в ВТБ число заявок на кредиты от собственных клиентов увеличилось на треть.

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В «Сбербанке» зафиксировали увеличение средней запрошенной суммы на 10% из-за «общего повышения покупательской активности». В «Открытии» спрос на кредиты наличными за последнее время вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Промсвязьбанк» рассказал о двукратном росте обращений за кредитными картами с 11 марта, выдачи потребительских кредитов в банке с начала месяца выросли на 22%. Эксперты полагают, что россияне решили не ждать окончательного обесценивания национальной валюты.

Цены на импортные товары сейчас растут на фоне ослабления национальной валюты. В конце 2014 года после резкого падения рубля также наблюдался ажиотажный спрос на бытовую технику и автомобили.