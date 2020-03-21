Microsoft показала новую Windows 10

Видео с презентацией операционной системы Windows 10 опубликовал в своем Instagram топ-менеджер Microsoft Панос Панай.

В ролике демонстрируется обновленное меню «Пуск», контекстное меню и новые интерфейсы различных приложений. Также пользователям показывают, как система менялась с течением времени.

Предполагается, что операционная система Windows 10 получит новый дизайн после глобального обновления осенью 2020 года. Разработчики Microsoft взяли за основу новую визуальную концепцию Fluent Design.

В частности, в меню «Пуска» акцент будет сделан на «живых плитках» (Live Tiles). Также Microsoft планирует уменьшить цветность блоков мозаичного интерфейса в меню, чтобы упростить процесс поиска приложений.