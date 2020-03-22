Фильм дня: «Вечная жизнь Александра Христофорова»

Главный герой фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова» в исполнении Алексея Гуськова рассказывает о самых простых и одновременно самых важных вещах.

В центре сюжета бывшая звезда театра и кино Александр Христофоров, вынужденный работать аниматором в курортном городке. На первый взгляд он бодр и самодостаточен, но в жизни ладится далеко не все — с бывшей женой в ссоре, повзрослевший сын не хочет видеть отца, а в профессиональной среде его давно списали со счетов. Кроме этого, Христофоров тяжело болен.

«Вечная жизнь» — очень тёплая, приятная и самобытная история. После просмотра не хочется рассуждать об актерской игре и драматургии, а хочется еще на немного остаться в этой атмосфере...

Режиссером фильма выступил Евгений Шелякин, в актерском составе Оксана Фандера, Тимофей Трибунцев, Полина Пушкарук, Игорь Угольников, Роман Курцын, Станислав Любшин, Сергей Епишев, Юлия Зимина и другие. Рейтинг фильма IMDb: 6.20.