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Фильм дня: «Вечная жизнь Александра Христофорова»

Источник:
Sibnet.ru
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Главный герой фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова» в исполнении Алексея Гуськова рассказывает о самых простых и одновременно самых важных вещах.

В центре сюжета бывшая звезда театра и кино Александр Христофоров, вынужденный работать аниматором в курортном городке. На первый взгляд он бодр и самодостаточен, но в жизни ладится далеко не все — с бывшей женой в ссоре, повзрослевший сын не хочет видеть отца, а в профессиональной среде его давно списали со счетов. Кроме этого, Христофоров тяжело болен.

«Вечная жизнь» — очень тёплая, приятная и самобытная история. После просмотра не хочется рассуждать об актерской игре и драматургии, а хочется еще на немного остаться в этой атмосфере... 

Режиссером фильма выступил Евгений Шелякин, в актерском составе Оксана Фандера, Тимофей Трибунцев, Полина Пушкарук, Игорь Угольников, Роман Курцын, Станислав Любшин, Сергей Епишев, Юлия Зимина и другие. Рейтинг фильма IMDb: 6.20.

Этот фильм есть в бесплатной коллекции онлайн-кинотеатра Wink

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