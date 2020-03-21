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ЕГЭ-2020 предложили провести дистанционно

Источник:
RT
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Фото: © Sibnet.ru

Основной этап Единого государственного экзамена в 2020 году из-за пандемии коронавируса могут сделать дистанционным, соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Парламентарий напомнил, что школы уже вынужденно ушли на каникулы, а вузы — на дистанционное обучение. Также отменены все массовые мероприятия, чтобы не допустить распространение коронавируса.

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По словам Чернышова, ЕГЭ в такой ситуации следует провести удаленно. «ЕГЭ также является мероприятием массовым. Наши дети имеют право как на получение и подтверждение своих знаний педагогами, так и право быть здоровыми», — подчеркнул он.

В обращении указывается, что нахождение школьников в одном помещении в течение нескольких часов будет нести угрозу для их здоровья. При этом необходимые для сдачи экзаменов материалы можно загрузить на одну из платформ в интернете.

Ранее уже было принято о переносе сроков досрочной сдачи ЕГЭ, даты пока не определены. Досрочный период ЕГЭ-2020 в этом году должен был начаться 20 марта и завершиться 13 апреля. Основной период экзамена должен пройти с 25 мая по 29 июня.

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