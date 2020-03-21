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Распространение коронавируса в Германии признали аномальным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Эксперты признали ситуацию с коронавирусом в Германии аномальной — там высокий уровень распространения COVID-19, но низкая смертность от него.

Сейчас количество зараженных в стране превысило 14 тысяч человек, это больше, чем в любой другой стране, кроме Китая, Италии, Ирана и Испании. Однако в Германии при этом зафиксировали только 42 смерти, пишет Financial Times.

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Например, в соседней Франции коронавирусом заразились 9 058 человек, а умерли 243, в Испании на 17 395 зараженных пришлось 803 человека. Смертность от коронавируса в других странах также намного выше.

Специалисты полагают, что аномалия может быть связана с тем, что возраст зараженных в Германии меньше, чем в других странах. Другим фактором, который мог привести к этой аномалии, называют огромное количество проведенных тестов.

Так, немецкие лаборатории проводят порядка 160 тысяч тестов еженедельно — это больше, чем любая другая страна Европы провела в целом. На этом фоне регистрируются даже самые легкие формы COVID-19, которые в других странах пропускаются медиками.

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Топ комментариев

Иркут 69

Золотые слова. От одного уж не продохнуть, а тут ещё одного в довесок...

jeryakob

один то уже надоел. второго еще не хватало.

anbel13

Вот-те новости.А то, что оставленные шахтёры оставлены только для ликвидации пожара в шахте и спасения...

Medinium

Не хочется оскорблять людей, у каждого свои планы на жизнь. Кто-то по работе катается, кто-то отдыхать....

avijur

"Какая отвратительная рожа!" (с)