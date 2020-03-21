Центробанк отказался от раздачи денег россиянам

Раздача денег населению на фоне текущих проблем в экономике бессмысленна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. При этом она подчеркнула, что у регулятора есть другие меры поддержки потребительской активности.

Глава регулятора на пресс-конференции по итогам заседания Центробанка прокомментировала планы властей США раздать американцам по тысяче долларов для повышения спроса и поддержания экономики, мероприятия транслировал канал «Россия 24».

План Трампа предусматривает разовые выплаты американцам, чтобы помочь тем преодолеть последствия кризиса. Это часть пакета по стимулированию экономики стоимостью более чем триллион долларов.

Набиуллина также пояснила, что пока Центробанк не видит необходимости в помощи банковской системе. Она посоветовала российским кредитным организациям не просить поддержки, а снизить дивиденды и сократить зарплаты.