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Песню «Uno» группы Little Big не допустят к Евровидению-2021

Источник:
Sibnet.ru
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Европейский вещательный союз принял решения по формату выступления артистов на Евровидении в 2021 году, артисты не смогут выступать с репертуаром, презентованном в этом году, сообщается в Twitter-аккаунте ЕВС.

«Совет управляющих решил, что в соответствии с правилами конкурса песни Евровидение, песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе 2021 года», — говорится в сообщении.

Евровидение должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме, но из-за риска распространения коронавируса, мероприятие отменили. Теперь конкурс пройдет ровно через год, также в Голландии. Принять участие в нем смогут все заявленные в этом году артисты, но страны вправе поменять участника.

На Евровидение от России была заявлена группа Little Big с песней «Uno». Клип на YouTube побил рекорд по числу просмотров — на момент написания новости видео посмотрели почти 40 миллионов раз, в то время как конкурентов по 1,5 миллиона просмотров максимум.



Тема: Евровидение-2020
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