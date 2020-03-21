Евросоюз напомнил России про «нефтяной долг»

Комитет министров Совета Европы попросил власти России объяснить, какое влияние окажут поправки в Конституцию РФ на исполнение постановления Европейского суда по правам человека о выплате компенсации по иску бывших акционеров компании ЮКОС.
Если Россия не предоставит план и график исполнения до сентября 2020 года, комитет рассмотрит возможность промежуточной резолюции, говорится в сообщении. В феврале Апелляционный суд Гааги подтвердил, что Россия должна выплатить 50 миллиардов долларов по иску.
Российская сторона считает, что апелляционный суд не учел позицию Европейского суда по правам человека, который отказал в признании нарушения статьи 18 Конвенции о защите прав человека.
На последнем заседании Комитет министров СЕ отметил «отсутствие дальнейшего прогресса в исполнении решения суда о справедливой компенсации и вновь напомнил о безусловном обязательстве соблюдать решения суда».
Ранее президент России Владимир Путин в послании предложил закрепить приоритет Конституции перед международным законодательством, чтобы гарантировать приоритет Основного закона в национальном правовом пространстве.