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Тела погибших нашли в сгоревшем доме под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МЧС

Три человека погибли в пятницу при пожаре в частном жилом доме в городе Искитиме Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение от очевидца о пожаре в частном бревенчатом доме. По прибытии первых пожарных расчетов дом горел по всей площади. Во время работы пожарные обнаружили в доме трех человек без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание за 24 минуты, общая площадь возгорания составила 32 квадратных метра. Погибшие — предположительно двое мужчин и женщина, их личности устанавливаются.

Специалисты МЧС продолжают разбор конструкций сгоревшего дома. После этого дознаватели и следователи приступят к выяснению причин и обстоятельств ЧП.

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Топ комментариев

Иркут 69

Золотые слова. От одного уж не продохнуть, а тут ещё одного в довесок...

jeryakob

один то уже надоел. второго еще не хватало.

anbel13

Вот-те новости.А то, что оставленные шахтёры оставлены только для ликвидации пожара в шахте и спасения...

Medinium

Не хочется оскорблять людей, у каждого свои планы на жизнь. Кто-то по работе катается, кто-то отдыхать....

avijur

"Какая отвратительная рожа!" (с)