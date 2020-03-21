Тела погибших нашли в сгоревшем доме под Новосибирском

Три человека погибли в пятницу при пожаре в частном жилом доме в городе Искитиме Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение от очевидца о пожаре в частном бревенчатом доме. По прибытии первых пожарных расчетов дом горел по всей площади. Во время работы пожарные обнаружили в доме трех человек без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание за 24 минуты, общая площадь возгорания составила 32 квадратных метра. Погибшие — предположительно двое мужчин и женщина, их личности устанавливаются.

Специалисты МЧС продолжают разбор конструкций сгоревшего дома. После этого дознаватели и следователи приступят к выяснению причин и обстоятельств ЧП.