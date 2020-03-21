Прототипы вакцины от коронавируса создали в России

Федеральное медико-биологическое агентство уже разработало три прототипа вакцины против нового коронавируса, сообщает пресс-служба агентства.

«Сегодня в ФМБА России созданы три прототипа вакцины, представляющие собой рекомбинантные белки на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2, запущены исследования иммуногенности на мышах», — говорится в сообщении.

Первые результаты исследований будут получены в июне, второй этап планируется завершить осенью. Таким образом, готовые вакцины от коронавируса нового типа российские ученые могут получить в начале 2021 года.

Также разработкой вакцины занимается Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области. Здесь также начались испытания на лабораторных животных, в том числе на низших приматах.