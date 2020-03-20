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Подписчики аптечного ревизорро напали на Первый канал с критикой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © didenko.katerina, instagram.com/didenko.katerina

Блогер Екатерина Диденко, известная в соцсетях как аптечный ревизорро, после выпуска программы на Первом, рассказала, как ее обманули редакторы канала.

Диденко участвовала в программе «На самом деле». Ее проверили на полиграфе, пытаясь выяснить стала ли она больше зарабатывать после трагедии с сухим льдом. Уличить в коммерческих интересах Диденко не удалось, но ведущий и эксперты программы вели себя очень агрессивно и враждебно по отношению к блогеру-вдове.

Что случилось на вечеринке с сухим льдом

После эфира Екатерина Диденко опубликовала в Instagram свою правду о съемках передачи. Она сказала, что редакторы позвали ее на шоу, чтобы защитить от хейтеров и расставить точки над «i», а вместо этого набросились на нее с обвинениями и выставили необразованной пустышкой.

Дело в том, что полиграфолог Роман Устюжанин попытался проверить уровень образования Диленко. Он спрашивал у блогера определение валентности и pH, а другие эксперты возмущались, почему человек с фармацевтическим образованием не знает свойства сухого льда.

На этот раз подписчики встали на защиту Диденко. Они стали публиковать в Instagram свои дипломы с медицинским образованием и писать, что тоже не изучали свойства сухого льда в университетах. Пользователи Сети массово стали отмечать в stories Первый канал и обвинять в хайпе и попытке нажиться на чужом горе.

Программа «На самом деле» с недавнего времени выходит с новым ведущим — Дмитрия Шепелева сменил Тимур Еремеев. Еремеев в отличии от Шепелева позволяет себе перебивать и провоцировать героев, он более жесткий в своей позиции.

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