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Путин подписал указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

Выплаты устанавливаются задним числом — с 1 января 2020 года. При назначении выплаты рекомендуется не учитывать ее в составе доходов семьи. Остальные меры социальной поддержки для таких семей также планируется сохранить.

К 1 июля 2020 года власти регионов должны обеспечить установление требований, в соответствии с которыми семьи с детьми признаются нуждающимися в поддержке в целях предоставления им ежемесячной выплаты.

Граждане к этому времени получат возможность обратиться за этой льготой через федеральный портал госуслуг или аналогичный региональный портал таким образом, чтобы у них не было необходимости предъявлять документы, дающие право на выплату.

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