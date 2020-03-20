Вышла игра Doom Eternal

Релиз игры Doom Eternal состоялся 20 марта, шутер вышел на ПК в сервисах Steam и Bethesda Launcher, а также на PS4 и Xbox One.

Стоимость игры в Steam для российских покупателей составляет 1999 рублей. Шутер сразу после выхода получил высокие оценки. Так, оценка игры на популярном ресурсе Metacritic составляет 90 баллов.

По сюжету главному протагонисту предстоит сразиться с демонами не только на Марсе, но и на Земле. Главным героем игры выступит Палач Рока, игра продолжит историю Doom 2016 года.

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Примечательно, что компания Bethesda по ошибке оставила DOOM Eternal без защиты Denuvo в своем фирменном лаунчере. В папке игры присутствуют два исполняемых файла — один с Denuvo и другой без нее. Эксперты отметили, что это приведет к быстрому взлому игры пиратами.