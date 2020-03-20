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Выявлены еще два заболевших коронавирусом в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Два новых случая заражения инфекцией COVID-19 зарегистрированы в Новосибирске 20 марта, сообщает оперативный штаб Новосибирской области.

Первая женщина находилась в Великобритании со 2 по 13 марта, она прилетела из Лондона в Санкт-Петербург, оттуда рейсом 557 авиакомпании «Победа» вылетела в Новосибирск и прибыла в Толмачево утром 14 марта.

18 марта женщина почувствовала недомогание, вызвала скорую помощь, которая доставила ее в инфекционную больницу с температурой 37,2 и симптомами ОРВИ. У пациентки взяли анализ на наличие коронавируса.

После чего женщина написала отказ от госпитализации и уехала домой. Когда были получены положительные результаты тестов на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу.

Вторая женщина прилетела из Цюриха в Москву 15 марта. В Швейцарии она находилась с 9 марта. Она прибыла в Новосибирск утром 16 марта рейсом 2511 авиакомпании S7 и оставалась дома до 17 марта, пока не почувствовала симптомы ОРВИ. Пациентка сразу обратилась в скорую помощь.

Сейчас группы специалистов определяют круг людей, контактировавших с пациентками. Всех граждан возьмут под медицинское наблюдение, а также предпишут двухнедельную самоизоляцию.

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