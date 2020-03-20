Число инфицированных коронавирусом в России достигло 253 человек

За сутки в России выявили 54 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Число инфицированных россиян достигло 253.

В Москве зарегистрированы 33 новых случая, шесть — в Якутии, по четыре — в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два — в Кировской и Новосибирской областях, по одному — в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.

Отмечается, что все заболевшие граждане посещали неблагополучные по коронавирусу страны в последние две недели. Контактировавших с ними людей установили, их поместят под медицинское наблюдение, им предстоит карантин.

На сегодня от COVID-19 в России вылечились 12 человек — остальные находятся в инфекционных боксах, им назначена поддерживающая терапия. Большинство зараженных граждан переносят инфекцию без тяжелых осложнений.