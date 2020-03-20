НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Температуру тела научились измерять смартфоном

Источник:
РИА Новости
190 0
Фото: © Xiaomi

Российские ученые разработали термометр-наклейку, который сможет дистанционно передавать данные о температуре тела на смартфон, сообщила руководитель инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы Мария Галямова.

Разработку планируется официально представить в сентябре 2020 года. Устройство состоит из двух частей: медицинского термометра в виде наклейки на тело и приложения для смартфона, через которое можно будет дистанционно проверить температуру тела и получить результаты.

Аппарат сможет считывать показания с термометра на расстоянии до 50 метров. Его можно будет применять в больницах, а также в домашних условиях. В частности, такое устройство позволит родителям удаленно контролировать температуру ребенка.

Термометр полностью безопасен для людей и окружающей среды, его стоимость будет сопоставима со стоимостью инфракрасных термометров, а точность — соответствовать всем стандартам. Кроме этого, прибор сможет работать без подзарядки около года.

Еще по теме
Россиян предупредили о грядущем дефиците ноутбуков
Apple внезапно представила новый MacBook Air
Раскрыты характеристики бюджетного смартфона Nokia 5.3
iPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
смотреть все
Технологии #Гаджеты #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Число инфицированных коронавирусом в России достигло 253 человек
•
Кремль отказался считать новую цену на нефть катастрофой
•
Центробанк сохранил ключевую ставку на фоне обвала экономики
•
Племянник Путина возглавит партию перед выборами в Госдуму
Подробности
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Наступил день весеннего равноденствия
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
Как это работает
•
Как посмотреть: о бесплатном кино и кинотеатре Wink
•
Слушать дыхание: как отличить больного коронавирусом?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Выявлены еще два заболевших коронавирусом в Новосибирске
Сибирь 20.03.2020 21:43
Дизайнерские маски создали на фоне дефицита
Сибирь 20.03.2020 18:10
Шахта «Алексиевская» в Кузбассе уволит 500 горняков
Сибирь 20.03.2020 17:42
Сибирская королева тверка исполнила сексуальный танец
Сибирь 20.03.2020 17:33
Самое популярное
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
32654
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
29817
Инфекционист назвала лучший антисептик
15726
Герой из клипа Little Big «отомстил» шоу «Танцы»
13125
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число инфицированных коронавирусом в России достигло 253 человек
•
Кремль отказался считать новую цену на нефть катастрофой
•
Центробанк сохранил ключевую ставку на фоне обвала экономики
•
Племянник Путина возглавит партию перед выборами в Госдуму
Подробности
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Наступил день весеннего равноденствия
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как посмотреть: о бесплатном кино и кинотеатре Wink
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Курс доллара подскочил выше 80 рублей
172
Российская нефть обвалилась до 19 долларов за баррель
72
Путин посоветовал россиянам не скупать продукты впрок
50
Путин отказался считать себя царем
50
Путин посчитал россиян «средним классом»
49