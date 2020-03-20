Температуру тела научились измерять смартфоном

Российские ученые разработали термометр-наклейку, который сможет дистанционно передавать данные о температуре тела на смартфон, сообщила руководитель инфраструктурного центра HealthNet Национальной технологической инициативы Мария Галямова.

Разработку планируется официально представить в сентябре 2020 года. Устройство состоит из двух частей: медицинского термометра в виде наклейки на тело и приложения для смартфона, через которое можно будет дистанционно проверить температуру тела и получить результаты.

Аппарат сможет считывать показания с термометра на расстоянии до 50 метров. Его можно будет применять в больницах, а также в домашних условиях. В частности, такое устройство позволит родителям удаленно контролировать температуру ребенка.

Термометр полностью безопасен для людей и окружающей среды, его стоимость будет сопоставима со стоимостью инфракрасных термометров, а точность — соответствовать всем стандартам. Кроме этого, прибор сможет работать без подзарядки около года.