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Дизайнерские маски для защиты от коронавируса появились в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Бурятии

«Байкальский текстильный комбинат» начал производство многоразовых индивидуальных защитных масок в Улан-Удэ. Средство защиты делают из стопроцентно хлопковой ткани, двойные маски, сшиты по специально разработанному лекалу, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

«В советское время мне самой приходилось шить маски для лица. В те времена маска состояла из нескольких прошитых слоев марли с прослойкой из ваты. Маски, которые мы шьем сегодня, по плотности не уступают советским гостовским и способны защитить от вируса», — сказала директор комбината Цымпилма Барасова.

За два дня комбинат изготовил 3 тысячи масок. Первую партию — 2 тысячи штук купило промышленное добывающее предприятие, вторую – 500 штук предприниматели, работающие в одном из торговых центров Улан-Удэ.

Фото: © пресс-служба правительства Бурятии

Маска классифицируется, как текстильное изделие и может продаваться только на предприятиях торговли. Руководство комбината планирует сформировать пакет предложений для российского рынка.

«То, что мы шьем сейчас — это быстрый ответ на спрос, в дальнейшем мы можем сшить маску любого дизайна и наполнения, если будет спрос», — подчеркнула Барасова.

Наружная сторона маски позволяет нанести на нее любой принт или вышивку. В печатном цехе комбината на пробные варианты нанесли изображения символов Бурятии. По словам производителя, если такой дизайн будет пользоваться спросом, производство необычных масок поставят на поток.

Врачи и руководство комбината подчеркнули, что после двухчасового ношения многоразовую маску нужно убрать, а затем постирать. Можно и вручную с хозяйственным мылом, а после сушки прогладить горячим утюгом с двух сторон.

Тема: Распространение коронавируса
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