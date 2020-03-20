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Центробанк сохранил ключевую ставку на фоне обвала экономики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ludvig14 / CC BY-SA 4.0

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых после длительного цикла ее снижения, указав, что «события развиваются с существенным отклонением от базового прогноза, сообщает пресс-служба регулятора.

«Совет директоров Банка России 20 марта 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,00% годовых. В феврале - марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть», — говорится в сообщении.

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В дальнейшем Банк России будет «принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Ключевая ставка — процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам в долг. Она непосредственно влияет на процентные ставках по кредитам в коммерческих банках, а значит и их доступность для бизнеса и населения. Изменяя ключевую ставку, Центробанк может воздействовать на уровень инфляции.

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