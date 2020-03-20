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Шахта «Алексиевская» в Кузбассе уволит 500 горняков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: http://www.ukzarechnaya.ru/press-center/photogallery / FAL

Руководство шахты «Алексиевская» в Кемеровской области, которая находится в состоянии банкротства и не может реализовать имущество с торгов, намерено за неделю сократить порядка 500 шахтеров и остановить добычу угля, сообщила помощник арбитражного управляющего шахты.

«Порядка 500 человек будут сокращены, останутся (чуть более) 200 — это те, которые необходимы для безопасной остановки шахты. Как только мы сократим шахтеров, так и остановим (добычу)», — цитирует ТАСС помощника арбитражного управляющего шахты.

По ее словам, уведомление о планируемом сокращении в трудовую инспекцию было направлено 27 декабря 2019 года, значит, оно начнется 27 марта.

За эти три месяца дважды объявлялись торги по продаже предприятия, но они не состоялись из-за отсутствия заявок. Задолженность по заработной плате перед коллективом шахты на сегодня составляет порядка 80 миллионов рублей.

Шахта «Алексиевская» находится в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса, ее управляет угольная компания «Полысаевская». Угледобывающее предприятие входило в состав угольной компании «Заречная» и было признано банкротом в 2017 году. Проблемы с выплатой заработных плат на шахте начались летом 2019 года на фоне падения цен на энергетический уголь на мировых рынках.

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