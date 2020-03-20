Сибирская королева тверка исполнила сексуальный танец

Руководитель новосибирской школы танцев Fraules Dance Centre Елена Яткина исполнила откровенный номер в купальнике под песню Tank «When we».

«Я снова влюблена в каблуки и эту песню! Когда я услышал эту часть песни, это звучит как инструкция», — написала Яткина под видео на Youtube.

Видео она выложила в пятницу. На нем танцовщица в черном купальнике танцует сексуальный танец. Ролик за три часа посмотрели 4 тысячи человек.

Яткина — известная танцовщица в стиле тверк, приглашенный хореограф в проекте «Танцы» на ТНТ. Видео ее команды неоднократно набирали миллионы просмотров на на Youtube.