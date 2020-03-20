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Сибирская королева тверка исполнила сексуальный танец

Источник:
Sibnet.ru
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Руководитель новосибирской школы танцев Fraules Dance Centre Елена Яткина исполнила откровенный номер в купальнике под песню Tank «When we».

«Я снова влюблена в каблуки и эту песню! Когда я услышал эту часть песни, это звучит как инструкция», — написала Яткина под видео на Youtube.

Видео она выложила в пятницу. На нем танцовщица в черном купальнике танцует сексуальный танец. Ролик за три часа посмотрели 4 тысячи человек.

Яткина — известная танцовщица в стиле тверк, приглашенный хореограф в проекте «Танцы» на ТНТ. Видео ее команды неоднократно набирали миллионы просмотров на на Youtube.

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Топ комментариев

polimarx

Ну щас бензин точно будет по 8 рублей как в 2002 году

oriom

А в чем катастрофа-то? Ну дорогой доллар, так мы ничего за границей и покупать не будем, у нас все своё,...

suportar

Как то бледно выглядит "повышенная готовность". Сколько больниц построили за последний месяц? Сколько...

forsage

ой как блефуют, неимоверно, подумаешь доллар скоро 100 рублей будет, они ж блефуют

лачинов

Так тогда и доллар почему то в два раза дешевле был.