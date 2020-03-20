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Главу Алтая удивили сообщения о дефиците продуктов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай

Глава Республики Алтай после множества сообщений о пустых полках в продуктовых магазинах съездил в несколько торговых точек и не обнаружил дефицита.

«Ко мне поступает много обращений в социальных сетях о нехватке тех или иных товаров в магазинах. Перед заседанием штаба я посетил несколько магазинов торговых сетей «Мария-Ра», «Пятерочка», «Аникс». Товары первой необходимости есть, лично убедился, что ситуация достаточно стабильная, дефицита продовольственных товаров нет, руководство торговых организаций отслеживает спрос и принимает необходимые меры», – цитирует Хорохордина пресс-служба.

Он также зашел в аптеки и рассказал, что в них есть антисептические средства, но, как и во многих регионах, совсем нет масок.

«Сейчас мы ждем централизованной поставки, этот вопрос взят на особый контроль, чтобы ускорить пополнение аптечных сетей необходимыми средствами защиты», – рассказал губернатор.

В своем Instagram он просил людей не волноваться и без ажиотажа подходить к покупкам продуктов. «Мы ежедневно мониторим ситуацию, поводов для массовых закупок продовольственных товаров сегодня нет», – сказал он.

При этом в социальных сетях накануне жители выкладывали фотографии пустых полок, на которых обычно находятся крупы, мука, соль, растительное масло. На снимках можно было увидеть объявления о том, что товар заказан и поступит на следующий день. В пятницу утром товары действительно привезли. 

В Республике Алтай уже несколько дней отменены массовые мероприятия, школы после каникул переходят на дистанционное обучение. Зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе нет.

Тема: Распространение коронавируса
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